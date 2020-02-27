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Євробачення

Як діє котяча м'ята: кумедне відео розсмішило Reddit

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Кіт під котячою м'ятою - фото 1
Кіт під котячою м'ятою

Коти часто поводяться доволі дивно, але під дією котячої м'яти ці пухнастики зовсім втрачають контроль над собою. І відео з рудим улюбленцем це підтверджує!

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився відео з реакцією рудого кота на котячу м'яту, яке стрімко піднялось в топи мережі. За лічені години допис переглянули понад 35 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі. Все тому, що домашній улюбленець вперше стикнувся з цією рослиною, і його реакція викликає усмішку.

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via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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