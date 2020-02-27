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Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку

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Кумедні фото собак - фото 1
Кумедні фото собак

Кожен господар собаки знає, що життя з цими чотирилапими одразу ж стає активним та веселішим. І річ не лише в особливій приязності собак, а й в тому, що вони також роблять дурниці.

Кажуть, що без кота не так живеться, але цю фразу можна приписати і собакам. Песики радісно зустрічають вас з роботи, не відпускають на роботу і змушують прокидати вранці, адже пора йти на прогулянку. Відданість цих тварин не викликає питань, однак інколи вони поводяться дуже дивно та кумедно. В такі моменти варто мати під рукою камеру:

І ще: Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям

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Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388687

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388688

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388689

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Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388691

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388692

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388693

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388694

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388695

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388696

Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку - фото 388697

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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