Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку

Кожен господар собаки знає, що життя з цими чотирилапими одразу ж стає активним та веселішим. І річ не лише в особливій приязності собак, а й в тому, що вони також роблять дурниці.

Кажуть, що без кота не так живеться, але цю фразу можна приписати і собакам. Песики радісно зустрічають вас з роботи, не відпускають на роботу і змушують прокидати вранці, адже пора йти на прогулянку. Відданість цих тварин не викликає питань, однак інколи вони поводяться дуже дивно та кумедно. В такі моменти варто мати під рукою камеру:

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