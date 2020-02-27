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Не час нудьгувати: епічні фото, чому варто завести собаку
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Кожен господар собаки знає, що життя з цими чотирилапими одразу ж стає активним та веселішим. І річ не лише в особливій приязності собак, а й в тому, що вони також роблять дурниці.
Кажуть, що без кота не так живеться, але цю фразу можна приписати і собакам. Песики радісно зустрічають вас з роботи, не відпускають на роботу і змушують прокидати вранці, адже пора йти на прогулянку. Відданість цих тварин не викликає питань, однак інколи вони поводяться дуже дивно та кумедно. В такі моменти варто мати під рукою камеру:
І ще: Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям
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