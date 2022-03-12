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війна

Як діяти, якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих

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Дитина - фото 1
Дитина / osvitoria

Офіс президента України спільно з міжнародною організацією ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики створили бот Дитина не сама для допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.

ЮНІСЕФ зібрали найважливіші поради та алгоритм дій у випадку, якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих. Будьте пильними та робіть усе можливе, щоб ваші діти були захищені!

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"Війна може розлучати батьків і дітей, ставити сім’ї у кризові ситуації, але ми, дорослі, маємо зробити все, щоб допомогти. Якщо ви бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї. Якщо ваша дитина загубилася. Якщо ви бачите самотню дитину. Якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей. Якщо ви маєте інші питання стосовно дітей, є можливість звернутись на гарячу лінію", – повідомляє Телеграм-канал Офісу президента.

Більше рекомендацій шукайте в чат-боті Дитина не сама.

Як діяти, якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих - фото 500379
Як діяти, якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих - фото 500380
Як діяти, якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих - фото 500381
Як діяти, якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих - фото 500378

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