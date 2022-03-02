Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок

З моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого Росії на наші землі за подіями в України пильно стежить, мабуть, уся планета. Показуємо, з якими обкладинками виходять друковані видання у ці дні в різних країнах світу.

Володимир Путін почав злочинну війну проти України й українського народу 24 лютого. Війська окупантів йдуть проти цивільних нищівною зброєю. Вони запускають у житлові будинки ракети, а цілі міста накривають залповим вогнем з Градів та скидають авіаційні бомби.

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Уже 7 днів поспіль ведуться цинічні бої серед вулиць у різних міст України. За цією несамовитою агресію та військовими злочинами Москви пильно стежать й авторитетні світові медіа. Ось 11 обкладинок видань із різних країн, присвячені війні Росії проти України:

The Economist (Велика Британія)

Objektiv (Словенія)

The New Statesman (Велика Британія)

Stern (Німеччина)

TIME (США)

Barron’s (США)

The New Yorker (США)

The Spectator (Велика Британія)

The Week (Великобританія/США)

Charlie Hebdo (Франція)

Newsweek (США)

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