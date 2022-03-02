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війна

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок

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Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 1

З моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого Росії на наші землі за подіями в України пильно стежить, мабуть, уся планета. Показуємо, з якими обкладинками виходять друковані видання у ці дні в різних країнах світу.

Володимир Путін почав злочинну війну проти України й українського народу 24 лютого. Війська окупантів йдуть проти цивільних нищівною зброєю. Вони запускають у житлові будинки ракети, а цілі міста накривають залповим вогнем з Градів та скидають авіаційні бомби.

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Уже 7 днів поспіль ведуться цинічні бої серед вулиць у різних міст України. За цією несамовитою агресію та військовими злочинами Москви пильно стежать й авторитетні світові медіа. Ось 11 обкладинок видань із різних країн, присвячені війні Росії проти України:

The Economist (Велика Британія)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499345

Objektiv (Словенія)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499346

The New Statesman (Велика Британія)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499347

Stern (Німеччина)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499348

TIME (США)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499349

Barron’s (США)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499350

The New Yorker (США)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499351

The Spectator (Велика Британія)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499352

The Week (Великобританія/США)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499353

Charlie Hebdo (Франція)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499354

Newsweek (США)

Війна Росії проти України очима світових медіа: 11 промовистих обкладинок - фото 499344

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