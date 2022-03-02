Мальта відсторонила росіян та білорусів від схеми "золотих паспортів"

Мальта, різко змінивши позицію, усунула росіян та білорусів від своєї схеми "золотих паспортів". Обробки заяв громадян Росії та Білорусі призупинено до наступних оголошень.

Про це повідомляє Times of Malta.

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"Мальта призупинила на невизначений період розгляд заяв на отримання вищезгаданих статусів від громадян Російської Федерації та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

"Золотий паспорт" дає набагато більші можливості для заможних іноземців. Йдеться про право голосу, право бути обраним до державних органів влади, а також право на доступ до безкоштовної медичної допомоги та освітніх послуг.

І Європейська комісія, і Сполучені Штати заявили минулими вихідними, що вони вживатимуть заходів, щоб зупинити такий продаж "золотих паспортів" багатим росіянам у рамках низки санкцій проти РФ після її вторгнення в Україну.

Попри ці заклики, Мальта чинила опір зупиненню своєї схеми, але все-таки вибрала правильну позицію.

Мальта відсторонила росіян та білорусів від схеми "золотих паспортів"

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