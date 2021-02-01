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Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото

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Всі татусі так роблять - фото 1
Всі татусі так роблять

Є деякі речі, які з появою дітей починають робити всі батьки. І ні, це не лише постійне хвилювання за своїх спадкоємців, а й доволі побутові звички. Приміром, перегляд телепрограм. Так роблять всі татусі!

Батьківство змінює людей, які б легенди не ходили про те, що діти не впливають на звички. Але типові татові ознаки все ж з'являються майже у кожного: спершу вони відмовляють дітям у появі домашнього улюбленця, потім вже стають вірними друзями з котиками та песиками, вмикають суворий голос на сімейних суперечках і тому подібне.

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Однак найкумедніша річ, яку виявили користувачі мережі, ховається на видному місці, а саме перегляд телевізора. Ви помічали, що батьки частенько стоять перед екраном? Якщо вам не здається це чимось особливим, то з вами не погодяться у Twitter, адже це ще та татоподібна звичка!

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445741

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445742

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445743

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445744

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445745

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445746

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445747

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445748

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445749

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445750

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445751

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445752

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445753

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445754

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445755

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445756

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445757

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445758

Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото - фото 445759

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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