Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото

Є деякі речі, які з появою дітей починають робити всі батьки. І ні, це не лише постійне хвилювання за своїх спадкоємців, а й доволі побутові звички. Приміром, перегляд телепрограм. Так роблять всі татусі!

Батьківство змінює людей, які б легенди не ходили про те, що діти не впливають на звички. Але типові татові ознаки все ж з'являються майже у кожного: спершу вони відмовляють дітям у появі домашнього улюбленця, потім вже стають вірними друзями з котиками та песиками, вмикають суворий голос на сімейних суперечках і тому подібне.

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Однак найкумедніша річ, яку виявили користувачі мережі, ховається на видному місці, а саме перегляд телевізора. Ви помічали, що батьки частенько стоять перед екраном? Якщо вам не здається це чимось особливим, то з вами не погодяться у Twitter, адже це ще та татоподібна звичка!

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