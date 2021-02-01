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Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
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Є деякі речі, які з появою дітей починають робити всі батьки. І ні, це не лише постійне хвилювання за своїх спадкоємців, а й доволі побутові звички. Приміром, перегляд телепрограм. Так роблять всі татусі!
Батьківство змінює людей, які б легенди не ходили про те, що діти не впливають на звички. Але типові татові ознаки все ж з'являються майже у кожного: спершу вони відмовляють дітям у появі домашнього улюбленця, потім вже стають вірними друзями з котиками та песиками, вмикають суворий голос на сімейних суперечках і тому подібне.
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Однак найкумедніша річ, яку виявили користувачі мережі, ховається на видному місці, а саме перегляд телевізора. Ви помічали, що батьки частенько стоять перед екраном? Якщо вам не здається це чимось особливим, то з вами не погодяться у Twitter, адже це ще та татоподібна звичка!
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