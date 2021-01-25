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Собаки, які заснули надто раптово: кумедні фото

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Собаки, які заснули у дивних позах - фото 1
Собаки, які заснули у дивних позах

Домашні улюблені частенько стають зірками інтернету, адже можуть всього за мить підняти настрій. Так трапилось і з цими собаками, які обрали дуже дивні місця та пози для сну. Зацініть!

У дуже популярній Facebook-групі Dogspotting Society з'явився новий челендж, у рамках якого люди діляться фото своїх улюбленців, які солодко сплять.

І ще: Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото

Окрім милих кадрів, тут можна побачити ще й доволі дивні, адже навіть собаки можуть вибирати не найзручніші місця для відпочинку. Якщо ви думали, що лише коти так можуть, то ці знімки точно переконають у зворотному. Здається, ці цуцики мали надто активний день, тож відчули потребу поспати так раптово, що не надто переймались, де ж це трапиться.

Sara Dillard - фото 444681
Sara Dillard
Scott IsaGrem Lynn - фото 444680
Scott IsaGrem Lynn
Rizza Panuncillon Oresco - фото 444679
Rizza Panuncillon Oresco
Makayla Tarver - фото 444678
Makayla Tarver
Erika Calle - фото 444677
Erika Calle
Kassidy Huston - фото 444676
Kassidy Huston
Megan Brooks - фото 444675
Megan Brooks
Alison Regul Flanagan - фото 444674
Alison Regul Flanagan
Jennifer Bernard - фото 444673
Jennifer Bernard
Vala Warren - фото 444672
Vala Warren
Sara Thacker - фото 444671
Sara Thacker
Denise Halstead - фото 444670
Denise Halstead
Becky Murdoff Sherfey - фото 444669
Becky Murdoff Sherfey
Kimberlee P. Waller - фото 444668
Kimberlee P. Waller
Emily Grace Pratt - фото 444667
Emily Grace Pratt
Kimmy Kaminski - фото 444666
Kimmy Kaminski
Jessica Smith - фото 444665
Jessica Smith
Steve Hannah - фото 444664
Steve Hannah
James Zhou - фото 444663
James Zhou

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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