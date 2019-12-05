Як дістати зламаний ключ із замка: лайфхак у відео

Якщо у вас зламався ключ прямо у замку, то відчинити двері можна не лише за допомогою пінцету. Щоправда, і тут є певні нюанси. Дивіться лайфхак, як відчинити двері з поламаним замком.

Взимку проблема зламаних ключів доволі поширена, адже від холоду механізми гірше спрацьовують. Якщо і у вас трапилась така невдача, то можна спробувати самостійно відчинити двері. Для цього потрібні лише запальничка та клейові стрижні.

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Таким несподіваним рішенням поділився користувач SileeGoose на платформі Reddit.

Щоправда, спрацює ця порада лише у випадку, якщо ключ був у нейтральній позиції. Але все одно, лайфхак працює значно краще, аніж з пінцетом. Якщо ж надії немає, то завжди можна зателефонувати до майстра.

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