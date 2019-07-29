Як Динамо перемогло Шахтар і здобуло Суперкубок України: відео голів

28 липня в Одесі відбувся матч за Суперкубок України, у якому зустрілись дві найкращі команди останнього сезону – "Динамо" і "Шахтар". В українському класичному перемогу здобули кияни. Дивіться відео голів і огляд поєдинку!

Одеса вже вдесяте приймала суперкубковий поєдинок. Матч викликав справжній ажіотаж, адже всі квитки були розкуплені. Змагання відвідав і президент Володимир Зеленський.

Це цікаво: Динамо підсилилося новачками

Гра почалася з активних дій "Шахтаря", які дуже швидко вибігали в атаку та переважали в центрі поля. Команди обмінялись гострими моментами, але відкрити рахунок "гірникам" вдалося лише вкінці першого тайму. Після розіграшу кутового в штрафному майданчику Дениса Бойка виникла метушня, якою скористався хавбек "Шахтаря" Алан Патрік і більярдним ударом відправив м'яч у дальній кут.

Дивитись онлайн відео голу Патріка на 45 хвилині:

Другий тайм активніше розпочали кияни. Підопічні Хацкевича захопили територіальну ініціативу, і гра перейшла в позиційне русло. Небезпечних моментів поменшало, і тільки на 80-й хвилині розпочалася гостра боротьба. "Динамо" після розіграшу кутового зрівняли рахунок: Микита Бурда виграв єдиноборство у Жуніора Мораєса і переправив м'яч точно в кут воріт Андрія П'ятова.

Дивитись онлайн відео голу Бурди на 80 хвилині:

Уже через 3 хвилини кияни повели в рахунку. Денис Гармаш прийняв довгу передачу і в останній момент зумів пробити у ворота. М'яч поцілив точнісінько у кут, тож П'ятов не зміг врятувати свою команду.

Дивитись онлайн відео голу Гармаша на 83 хвилині:

"Шахтар" пробував виправити ситуацію, але для цього "гірникам" забракло часу – матч завершився з рахунком 2:1.

Відтак, "Динамо" стало володарем Суперкубка 2019 та зрівнялось за кількістю виграних трофеїв із "гірниками" (по вісім у кожного).

Читайте також: Як Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи