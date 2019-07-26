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Динамо посилилося новачками перед Суперкубком України

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28 липня в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України - фото 1
28 липня в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України / Podrobnosti.ua

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич напередодні матчу з донецьким Шахтарем представив двох нових гравців.

У Динамо представили захисника Олександра Караваєва і опорного півзахисника Мохаммеда Кадірі.

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"Дуже радий, що ці хлопці в нашій команді. Думаю, Олександр Караваєв не потребує великого представлення. Гравець національної збірної, який може грати і в захисті, і в півзахисті. Сподіваюся, додасть нам ефективності як в атаці, так і надійності в обороні..."

"Коли переглядав ігри Кадірі, бачив атлетизм, гру один в один, непоступливість. У цьому плані нам давно не вистачало такого гравця. Ми з ним вже познайомилися, приємні враження. В першу чергу, в розумінні, до якого клубу він потрапив", – розповів Хацкевич на прес-конференції.

28 липня в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України 2019, який розіграють київське Динамо та донецький Шахтар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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