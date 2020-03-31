Як дезінфікують головний туристичний об'єкт Єгипту

В Єгипті дезінфікують музеї і археологічні об'єкти в рамках боротьби з COVID-19. Дивіться фоторепортаж.

Міністерство туризму Єгипту в рамках протидії поширенню нового коронавірусу приступило до дезінфекції музеїв і археологічних об'єктів на території країни.

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В Єгипті повідомляють, що дезінфекцію провели відповідно до міжнародних норм. Використовувалися рідини, затверджені Міністерством охорони здоров'я країни. Була продезінфікована вся археологічна зона в районі пірамід Гізи, дороги до неї, каси, туалети і місця відпочинку туристів.

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