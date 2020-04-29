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Коронавірус Карантин

У ТОП 20 Forbes: українка дизайнерка створила одні з найкреативніших масок у світі

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Juliya Kros - фото 1
Juliya Kros / instagram

У розпал пандемії коронавірусу дизайнери по всьому світу вирішили створити креативні маски, які в рамках карантину потрібно носити в багатьох країнах. І американський журнал Forbes відзначив український бренд Juliya Kros, маски якого потрапили у ТОП-20 найкреативніших виробів.

Так, у список найкреативніших захисних масок за версією Forbes увійшли вироби українського бренду Juliya Kros, дизайнером якого є Юлія Перекрестова. Відзначається, що українська марка Juliya Kros, відома своїми асиметричними розрізами і позачасовою естетикою, була мотивована на створення масок для обличчя після отримання численних запитів від клієнтів.

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Перекрестова випустила кілька масок для обличчя в рамках своєї колекції Save Around. Аксесуари мають незвичайні деталі – такі як застібка-блискавка посередині або сітчаста накладка, і роблять власника захищеним і стильним.

"Прагнучи спонукати людей носити захисні засоби, вона розробила модні маски для обличчя, які доповнюють її одяг", – йдеться в статті.

У ТОП 20 Forbes: українка дизайнерка створила одні з найкреативніших масок у світі - фото 400831

У ТОП 20 Forbes: українка дизайнерка створила одні з найкреативніших масок у світі - фото 400833

У ТОП 20 Forbes: українка дизайнерка створила одні з найкреативніших масок у світі - фото 400832

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Джерело: forbes
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