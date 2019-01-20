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Як Демі Мур: Маша Єфросиніна показала фото у купальнику

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Маша Єфросиніна у купальнику - фото 1
Маша Єфросиніна у купальнику / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча Маша Єфросиніна здивувала фанатів

39-річна українська телеведуча та громадська діячка Марія Єфросиніна працює на різноманітних проектах, однак встигає вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон підписників.

І ще: Оля Полякова поділилася знімком з донькою в екзотичних образах

Зараз українка разом з родиною відпочиває в ОАЕ, звідки ділиться сонячними знімками. Не дивно, що у теплих краях Марія покрасувалась струнким тілом у купальнику. Фанати одразу ж засипали зірку компліментами та навіть порівняли з голлівудською акторкою Демі Мур. А сама Єфросиніна відзначила, що знімок зробила її донька.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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