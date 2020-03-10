Від сьогодні Італію повністю закривають на карантин

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття на карантин усіх регіонів країни через епідемію коронавірусу COVID-19.

Так, по всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, серед яких спортивні змагання, похорони і весілля. Будуть закриті кінотеатри, театри, тренажерні зали, дискотеки і паби. Всі школи та університети будуть закриті до 3 квітня.

І ще: WizzAir скасував частину рейсів до Італії: перевірте, чи ваша подорож не під загрозою

Джузеппе Конте заявив, що рішення про закриття країни на карантин набере чинності у вівторок, 10 березня.

Обмеження у 60-мільйонній країні були прийняті, щоб захистити громадян від епідемії коронавірусу, особливо з найбільш уразливих категорій, підкреслив глава уряду Італії.

Читайте також: Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку