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Коронавірус 8 березня

Від сьогодні Італію повністю закривають на карантин

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Від сьогодні Італію повністю закривають на карантин - фото 1

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття на карантин усіх регіонів країни через епідемію коронавірусу COVID-19.

Так, по всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, серед яких спортивні змагання, похорони і весілля. Будуть закриті кінотеатри, театри, тренажерні зали, дискотеки і паби. Всі школи та університети будуть закриті до 3 квітня.

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Від сьогодні Італію повністю закривають на карантин - фото 391127

Джузеппе Конте заявив, що рішення про закриття країни на карантин набере чинності у вівторок, 10 березня.

Обмеження у 60-мільйонній країні були прийняті, щоб захистити громадян від епідемії коронавірусу, особливо з найбільш уразливих категорій, підкреслив глава уряду Італії.

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Джерело: theguardian
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