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Як дайверка відбилася від акули голими руками: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Безстрашна дайверка голіруч відбилася від агресивної акули і потрапила на відео. Ролик з інцидентом з'явився на YouTube.

Дайверка на ім'я Крісті занурилася в прибережні води Папуа-Нової Гвінеї.

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Жінка знімала підводних мешканців і рослини, коли побачила, що на неї мчить акула.

Невелика хижа риба з дитинчам пливли прямо на дайвера. Жінка зазначила, що вона розуміла поведінку акули, тому не розгубилася. На кадрах видно, як Крісті вдаряє рибу по носі, коли та наближається впритул. Акула відразу повернулася і зникла з очей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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