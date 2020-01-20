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Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото

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Ця хаскі відрізняється від своїх "колег" - фото 1
Ця хаскі відрізняється від своїх "колег"

Знайомтесь, це хаскі на прізвисько Джубілі, і вона стала знаменитістю після того, як співробітники притулку опублікували у мережі пост від її імені. Відразу ж зазначимо, що ця пухнаста морда викликає усмішку у кожного, хто її побачить!

Два роки тому Джубілі опинилася у притулку Husky House (що в місті Матаваї, штат Нью-Джерсі) з легкої руки свого господаря.

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На думку професійних кінологів, 4-річна Джубілі не відповідає стандартам породи. І в першу чергу – через незвичний розріз очей, які буквально висловлюють постійне здивування.

При цьому ніяких проблем зі здоров'ям у собаки немає. Некомерційна організація Husky House, яка піклується про долю покинутих хаскі, протягом двох останніх років намагалася знайти для Джубілі люблячу сім'ю.

Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото - фото 380989
Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото - фото 380988

І ось недавно на сторінці Husky House в фейсбуці з'явився зворушливий пост буцімто від імені Джубілі. В її несамовитому зверненні йшлося про те, що вона дуже хоче стати чиєюсь собакою. Джубілі повідала, що попередній господар не міг її продати, тому що вона "дивно виглядає". Однак вона не розуміє, чому не схожа на інших величних хаскі. Її мрія – стати красивою і улюбленим собакою.

А так Джубілі готували до зустрічі з новою родиною:

Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото - фото 380986

Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото - фото 380987

Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото - фото 380985

Співробітники притулку навіть не уявляли, який бум викличе цей пост. На "удочеріння" Джубілі за лічені дні надійшло 150 заяв. У результаті Джубілі взяла до себе родина, в якій вже є двоє хасок. Мрія "здивованої" собаки чарівним чином здійснилася.

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Джерело: CNN
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