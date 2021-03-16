Як COVID-19 відбивається на психіці перехворілих

Фахівці з Оксфордського університету Брукса дійшли висновку, що ті люди, хто перенесли COVID-19 згодом ризикують зіткнутися з психоневрологічними і когнітивними ускладненнями. Чому так відбувається?

Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Psychology.

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Вчені проаналізували раніше опубліковані дослідження, щоб краще зрозуміти можливі наслідки COVID-19. Як виявилося, більшість пацієнтів повідомляли про психоневрологічні проблеми після хвороби. Так, в одній з наукових робіт говорилося про те, що 95% пацієнтів після COVID-19 проявляли симптоми посттравматичного стресового розладу. Інші дослідження повідомляли про те, що від 17 до 42% пацієнтів стикалися пізніше з афективними розладами, такими як депресія.

Також ті, хто перенесли COVID-19, зіткнулися з короткостроковими когнітивними проблемами, такими як зниження концентрації (про це повідомляли 45% пацієнтів) і порушення пам'яті (від 13 до 28% пацієнтів). У довгостроковій перспективі психоневрологічні проблеми полягали в основному в афективних розладах і підвищеній стомлюваності, а також в порушенні уваги (про що повідомляли 44% пацієнтів) і пам'яті (28-50% пацієнтів).

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