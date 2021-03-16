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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 16 березня: в Україні виявлений 1 477 190​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 642 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 509 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 416 142результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 477 190
Одужали 1 232 209
Померли 28 697

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 924

Волинська область

 176

Дніпропетровська область

 269

Донецька область

 286

Житомирська область

 130

Закарпатська область

 554

Запорізька область

 307

Івано-Франківська область

 467

Кіровоградська область

 46

Київ

 999

Київська область

 512

Львівська область

 1 065

Луганська область

 101

Миколаївська область

 416

Одеська область

 728

Полтавська область

 313

Рівненська область

 235

Сумська область

 155

Тернопільська область

 287

Харківська область

 596

Херсонська область

 30

Хмельницька область

 253

Чернівецька область

 527

Черкаська область

 243

Чернігівська область

 23

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-03-2021:

Захворіли

120 178 522
Одужали

96 592 545
Померли

2 659 184

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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