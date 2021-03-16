Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 16 березня: в Україні виявлений 1 477 190​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 642 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 509 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 416 142​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 477 190 Одужали 1 232 209 Померли 28 697

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 924 Волинська область 176 Дніпропетровська область 269 Донецька область 286 Житомирська область 130 Закарпатська область 554 Запорізька область 307 Івано-Франківська область 467 Кіровоградська область 46 Київ 999 Київська область 512 Львівська область 1 065 Луганська область 101 Миколаївська область 416 Одеська область 728 Полтавська область 313 Рівненська область 235 Сумська область 155 Тернопільська область 287 Харківська область 596 Херсонська область 30 Хмельницька область 253 Чернівецька область 527 Черкаська область 243 Чернігівська область 23

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-03-2021:

Захворіли 120 178 522 Одужали 96 592 545 Померли 2 659 184 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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