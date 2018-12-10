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Як цілуватись з чоловіком: Полякова розвеселила фото з Катею Осадчою
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Популярна співачка Оля Полякова розсмішила прихильників новим фото з Катериною Осадчою.
Українська співачка Оля Полякова має чудове почуття гумору, про яке нагадує не лише під час шоу та виступів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 1,3 млн осіб!
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Нещодавно Оля опублікувала кумедне фото з журналісткою та ведучою Катею Осадчою, яке викликало справжній захват. Річ у тому, що на знімку суперблондинка ефектно вигнулась поки Осадча тримала поруч мікрофон. Фанати помітили не лише ідеальну фігуру у звабливій сукні, а й веселий підпис.
"Катю, це я вчу тебе, як цілуватись з чоловіком", – відзначила Полякова. Що й казати, навіть Даша Астаф'єва прокоментувала, що їй також потрібно таке.
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