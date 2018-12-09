Павло Зібров застрахував свою гідність: сума вас вразить

Зібров застрахував свої вуса на мільйон / Best Music

Відомого українського співака Павла Зіброва просто неможливо уявити без його фірмових вусів.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Павло Зібров не зміг обійти увагою свою гідність.

І ще: Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня

Усіх прихильниць зірки давно хвилює одне питання: чи планує Зібров змінити свій імідж? Як виявилося, він готовий на будь-яку метаморфозу крім збривання вусів.

У когось є зайвий мільйон? Будь ласка, я готовий його прийняти. От як тільки покладуть перед Павлом Зібровим мільйон – збрию вуса.

Зібров розповів, за яку суму готовий збрити вуса / bestin

Зазначимо, що вуса – незмінний атрибут Павла Зіброва з моменту появи його на сцені. Саме таким його знають усі прихильники.

Також стало відомо, що Павло Зібров Застрахував свої вуса на мільйон. Щоправда, не уточнюється, про яку валюту йде мова.

Читайте також: Подруга "Залізної людини" Гвінет Пелтроу вразила новою фотосесією