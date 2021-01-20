Як чоловіки себе уявляють і як виглядають насправді: мем про вуса підкорює Reddit

Чимало чоловіків пишаються своїми вусами та бородою, але інколи вони не помічають, як це виглядає насправді. І новий мем це яскраво демонструє!

На платформі Reddit користувач з ніком THE-FIRST-FORGOTTEN поділився кумедним колажем, який стрімко піднявся у топи. За лічені години допис зібрав понад 40 тисяч балів та більше як 200 коментарів. А все тому, що на кадрах можна побачити акторів Генрі Кавілла (Супермен з "Ліги Справедливості" та Геральт з "Відьмака) та Майкла Сера (Скотт Пілігрим проти світу). І це не просто так, адже обоє мають вуса.

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"Як хлопці з середньої школи думають, що виглядають з вусами та борідкою, і який вигляд вони насправді мають", – короткий опис робить колаж значно красномовнішим, і коментатори не можуть втримати сміх від такої правди.



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