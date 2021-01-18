Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото

Дев'ятирічна Лайла Грейс Барлоу з Дербі (Англія), у якої діагностували синдром неслухняного волосся, вперше в житті змогла зробити укладку. Фотографії з'явилися на її сторінці в Instagram.

Синдром неслухняного волосся – це рідкісна аномалія, викликана генетичною мутацією. У людей з такою хворобою волосини мають у розрізі форму серця, вісімки або трикутника (у нормі вони повинні бути круглими або овальними) і не піддаються жодній укладці.

І ще: Жінка хотіла зняти окуляри, але стала зіркою Reddit (відео)

Лайлі поставили діагноз, коли їй було п'ять. Її батьки, мама Алекс та батько Марк, перепробували всі можливі засоби, але повністю розплутати неслухняні локони так і не вдалося.

За словами лікарів, стан таких пацієнтів покращується до моменту досягнення ними статевої зрілості. І тільки коли волосся дівчинки стало досить довгим, батьки навчилися з ними справлятися. Так, нещодавно Лайла вперше в житті зробила укладку. Ось так дівчинка виглядає зараз:

Читайте також: Японець став мільйонером, влаштувавшись професійним неробою: як йому це вдалося