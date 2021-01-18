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Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото

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Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 1

Дев'ятирічна Лайла Грейс Барлоу з Дербі (Англія), у якої діагностували синдром неслухняного волосся, вперше в житті змогла зробити укладку. Фотографії з'явилися на її сторінці в Instagram.

Синдром неслухняного волосся – це рідкісна аномалія, викликана генетичною мутацією. У людей з такою хворобою волосини мають у розрізі форму серця, вісімки або трикутника (у нормі вони повинні бути круглими або овальними) і не піддаються жодній укладці.

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Лайлі поставили діагноз, коли їй було п'ять. Її батьки, мама Алекс та батько Марк, перепробували всі можливі засоби, але повністю розплутати неслухняні локони так і не вдалося.

Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 443618
Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 443616
Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 443620

За словами лікарів, стан таких пацієнтів покращується до моменту досягнення ними статевої зрілості. І тільки коли волосся дівчинки стало досить довгим, батьки навчилися з ними справлятися. Так, нещодавно Лайла вперше в житті зробила укладку. Ось так дівчинка виглядає зараз:

Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 443617
Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 443619
Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото - фото 443621

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