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Як через 50 років виглядатиме літаючий автомобіль-безпілотник: вражаюче відео
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Інженери бразильської авіабудівної корпорації Embraer створили футуристичний проєкт транспорту майбутнього під назвою Pulse, який може бути реалізований до 2070 року. На їхню думку, через 50 років універсальний транспортний засіб використовуватиме безпілотні технології як на землі, так і в повітрі.
Концепт поєднує у собі безпілотний літак з можливістю вертикального зльоту і посадки, а також звичайний автомобіль. Їх об'єднує незалежна пасажирська капсула без будь-яких елементів управління, яку можна буде використовувати як для польотів, так і для пересування дорогами.
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На думку бразильських футурологів, подорож на далекі відстані пасажири зможуть почати, викликавши автомобіль-безпілотник – універсальну капсулу на колесах. По приїзду в аеропорт, капсула відокремиться від колісного шасі і разом з людьми приєднається до безпілотного літака. По прильоту в місце призначення, пасажирський простір від'єднається від повітряного транспорту і приєднається до безпілотного автомобіля, який здійснить перевезення дорогами.
Уся конструкція, включаючи механізми стиковки до повітряних і наземних шасі, буде електричною. Усередині капсули розташовані комфортні дивани і крісла, а також сенсорні монітори з елементами доповненої реальності, які дозволять пасажирам отримати необхідну інформацію прямо в дорозі.
У січні компанія Porsche запатентувала літаючий електромобіль з можливістю вертикального зльоту і посадки. Згідно з документами німецьких конструкторів, у рух аеромобіль будуть приводити електродвигуни з чотирма гвинтами, а в салоні зможуть розміститися два пасажири.
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