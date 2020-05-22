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Відома ціна першого електрокара Mazda: вона солодша, ніж у конкурентів

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Електрокар Mazda MX-30 отримав приємну ціну - фото 1
Електрокар Mazda MX-30 отримав приємну ціну

Компанія Mazda оголосила про початок конвеєрного складання електрокросовера MX-30, уточнила характеристики новинки і назвала європейські ціни. Перший електромобіль Mazda виявився доступнішим за конкурентів: MX-30 обійдеться у 27 420 євро, тоді як Tesla Model 3 коштує 44 000, а хетчбек Volkswagen ID.

За сім місяців з моменту дебюту паспортні характеристики Mazda MX-30 змінилися несуттєво: електромотор на передній осі видає 145 кінських сил і 265 Нм крутного моменту, батарея місткістю 35,5 кіловат-години забезпечує 200 кілометрів пробігу на одній зарядці по циклу WLTP. Японська фірма навмисне не стала оснащувати дебютний електромобіль акумулятором більшої місткості на догоду екології.

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Збирати Mazda MX-30 будуть на японському заводі у Хіросімі. Прийом замовлень відкритий ще пів року тому, і з урахуванням привабливої ​​ціни електрокросовер може стати популярним, якщо європейців не збентежить невелика автономність. Версія MX-30 з роторним двигуном, що працює в ролі допоміжного генератора, з'явиться пізніше – дебют запланований на 2021 рік.

Відома ціна першого електрокара Mazda: вона солодша, ніж у конкурентів - фото 405697

Хоча стартова ціна Mazda MX-30 у Німеччині у розмірі 27 420 євро – це вартість машин серії First Edition, без жодних акцій новинку можна буде придбати за 33 490 євро, що на 10,5 тисячі євро дешевше Tesla Model 3. Volkswagen хоч і обіцяє базову ціну ID.3 у розмірі 30 тисяч євро, але почне продажі з дорожчих версій. Крім того, німецький хетчбек трохи компактніший за японського кросовера.

Відома ціна першого електрокара Mazda: вона солодша, ніж у конкурентів - фото 405696

Європейські клієнти отримають електромобілі Mazda восени. Поставки для замовників з Японії обіцяють почати влітку. У другому півріччі Mazda напевно розширить географію продажів електрокарів, проте український ринок навряд чи буде серед пріоритетних.

Відома ціна першого електрокара Mazda: вона солодша, ніж у конкурентів - фото 405695

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Джерело: Motor
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