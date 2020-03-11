Як частота екрана Samsung Galaxy S20 впливає на автономність смартфона

Однією з ключових особливостей нових смартфонів лінійки Samsung Galaxy S20 став екран з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Розповідаємо, як ця фішка впливає на автономність гаджетів!

Частота оновлення екрана 120 Гц дозволяє отримати високу плавність картинки. Втім, це не вельми позитивно впливає на автономність гаджетів. Тепер ми знаємо, наскільки сильно скорочується час роботи пристрою при активації 120 Гц.

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Ресурс 01net провів тестування Galaxy S20 і Galaxy S20 Ultra, щоб з'ясувати, скільки часу смартфони працюють у залежності від частоти оновлення екрану.

Частота оновлення екрана впливає на автономність смартфона

Нижче наведена зведена статистика:

60 Гц 120 Гц Galaxy S20 10 годин і 27 хвилин 8 годин і 9 хвилин Galaxy S20 Ultra 12 годин і 8 хвилин 10 годин і 15 хвилин

Таким чином, різниця в автономності між 60 і 120 Гц складає 22% у випадку з Galaxy S20 і 16% у Galaxy S20 Ultra. Завдяки цій інформації власники смартфонів можуть краще планувати використання своїх гаджетів, щоб не залишитися з розрядженим акумулятором у найбільш невідповідний момент.

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