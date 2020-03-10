Порівняння камер Xiaomi Mi10 Pro й OPPO Find X2 Pro: хто виявився крутішим

Згідно з рейтингом видання DxOMark, Xiaomi Mi10 Pro і OPPO Find X2 Pro оснащені найкращими мобільними камерами на сьогодні, розділяючи на двох перше місце у рейтингу. Тепер у мережі з'явилося порівняння фото- і відеоможливостей цих флагманських смартфонів. Дивіться, хто виявився крутішим!

У представленому ролику показано порівняння якості запису відео, в тому числі й уповільненого, зйомки фотографій, зроблених у різних умовах освітлення, і роботи портретного режиму.

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Варто відзначити, що в Xiaomi Mi10 Pro основна камера представлена ​​108-мегапіксельним сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, а в OPPO Find X2 Pro використовується новий 48-мегапіксельний датчик Sony IMX689 зі збільшеним розміром пікселів.

Попри різницю у використовуваних сенсорах, якість знімків і відео з обох смартфонах порівняна. Можна помітити, що OPPO Find X2 Pro часто робить знімки трохи яскравішими, дозволяючи розглянути більше деталей у темних областях, натомість на фотографіях з Xiaomi Mi10 Pro менше засвітів в області ліхтарів. Як результат, вибрати найкращого з двох вкрай складно.

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