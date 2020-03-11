Дивіться огляд Redmi Note 9 Pro за день до офіційної прем'єри смартфона

Незадовго до прем'єри Redmi Note 9 Pro у мережі вже з'явилося перше відео з попередніми оглядом неанонсованого смартфона. Джерелом витоку став в'єтнамський YouTube-блогер, який не тільки розповів про технічні характеристики пристрою, але і розкрив його передбачувану роздрібну ціну.

Крім зовнішнього вигляду пристрою, мережевий інформатор продемонстрував і "внутрішній" світ смартфона, що ховається під поверхнею задньої кришки, включаючи модуль основної камери з чотирма датчиками. Сканер відбитків пальців розміститься в кнопці живлення на бічній грані корпусу.

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Засвітився в відеоролику і скріншот сторінки, присвяченої Redmi Note 9 з 6 ГБ оперативної пам'яті, на сайті одного з в'єтнамських інтернет-магазинів. Заявлена ​​ціна моделі – $ 193, при цьому, судячи з технічними характеристиками, мова все ж про Pro-версію гаджета.

Згідно з даними ритейлера, апарат отримає 6,67-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2400х1080 пікселів), процесор Snapdragon 720G, камеру з роздільною здатністю сенсорів 64, 12, 8 і 2 Мп, акумулятор на 4500 мАг, а також вбудований накопичувач на 128 ГБ.

Презентація Redmi Note 9 Pro і базового Redmi Note 9 відбудеться завтра, 12 березня.

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