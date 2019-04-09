Як часто треба міняти трансмісійну рідину в авто

Головною функцією трансмісії є передача потужності двигуна на колеса автомобіля. Цей процес супроводжується обертанням тертьових елементів коробки перемикання передач. Наскільки часто варто міняти мастило, розповімо нижче.

Залежно від конкретної конструкції, вузли та елементи КПП можуть бути різні. Але при цьому не змінюється суть виконуваних завдань.

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Розрізняють механічні та автоматичні трансмісії. І перша, і друга наповнені спеціальним мастилом, яке допомагає механізму залишатися працездатним тривалий час. Щодо заміни мастила, тут необхідно відштовхуватися від двох основних критеріїв: рекомендацій заводу виробника і результатів періодичного контролю стану цієї рідини.

Виробники регламентують заміну мастила в механічній коробці з розкидом від 40 000 до 80 000 кілометрів пробігу. В автоматичних коробках ця цифра позначена в районі 50 000 кілометрів. Бувалі автомобілісти проводять заміну мастила в КПП самостійно, користуючись рекомендаціями заводу-виготовлювача.

Наскільки часто варто міняти мастило в авто

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