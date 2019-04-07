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В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія

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Нові правила видачі посвідчення водія - фото 1
Нові правила видачі посвідчення водія / lider-drive

Кабінет міністрів України вніс зміни до низки постанов, пов'язаних з порядком видачі водійських посвідчень, підготовки водіїв, а також акредитації автошкіл. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

Так, згідно з новими вимогами, процес складання іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування автомобілем будуть фіксуватися на відео. Тому в кожному екзаменаційному авто буде встановлюватися обладнання для відеозапису процесу здачі практичного іспиту.

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Стане неможливим складання теоретичного іспиту в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичного – в іншому.

Також скорочено до 2-х років термін дії отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Здача екзмену водіння фіксуватиметься на відео - фото 319496
Здача екзмену водіння фіксуватиметься на відео

Стане неможливим отримання або обмін посвідчення водія без позначки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.

"Викладачі і інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому буде здійснюватися практичне заняття", – йдеться в повідомленні.

Змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до здачі іспитів без додаткового навчання в автошколі.

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Джерело: hsc.gov
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