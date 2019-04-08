В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар

На українських дорогах помітили лімітований німецький спорткар Porsche 911 GT3 RS 2019 модельного року. Таке авто в нашій країні коштує понад 6 мільйонів гривень!

Треба відзначити, що в Дніпрі живе ентузіаст-любитель, якому дуже подобаються автомобілі Porsche. Причому це дуже заможна людина. Хто він – досі невідомо. Однак, в Дніпрі вже кілька разів бачили дуже рідкісні моделі Porsche.

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Цей гоночний Racing Sport почали випускати шістнадцять років тому. Модель 2019 року оснащена 4,0 л "шісткою" в 520 к.с., яка працює разом з 7-ступінчастим роботом PDK. Це, до речі, найшвидша атмосферна модель Порше. Розгін до сотні займає 3,2 секунди. Найшвидша і остання: справа в тому, що тепер все нові Porsche 911 в кузові 992 будуть турбованими.

Зовні цю спецверсію можна відрізнити від стандартного спорткара за антикрилами і обважуванням. У нього також повнокероване шасі і активна підвіска. Доступні ще і карбоново-керамічні гальма.

Porsche 911 GT3 RS 2019 у Дніпрі

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