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Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
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Ні для кого не є таємницею, що з часом інтимне життя стає не таким бурхливим, як було на початку стосунків. Психологи вирішили пояснити, чому так відбувається. Дізнайтесь, що потрібно зробити для того, аби секс не зник з вашого життя назовсім.
Відразу ж зазначимо, що основна проблема – відсутність відвертості між партнерами. Якщо ви не будете ділитися своїми відчуттями та думками, – будьте готові до того, що секс стане рідкістю для вас.
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Образа
Невирішені конфлікти часто призводять до проблем в інтимному житті. Якщо людина ображається на свого партнера, то може свідомо або навіть несвідомо уникати інтимної близькості, щоб провчити того. Тут краще відразу поговорити начистоту й усунути всі недомовки й образи.
Низький потяг
Якщо у двох спочатку було слабо виражене лібідо або зійшлися вони не через взаємний потяг, то займатися сексом часто просто нема потреби. Якщо в одного з партнерів темперамент слабший, йому буде потрібно менше інтиму, ніж другій половинці, і з цим доведеться жити. Втім, часто такі сексуальні невідповідності стають причиною подружніх зрад.
Наполегливість
При розбіжності темпераментів, якщо один з партнерів буде вимагати інтиму значно частіше, ніж того хоче інший, це може привести до абсолютного небажання займатися сексом навіть зрідка. Навіть при однакових потребах своєю надмірною наполегливістю та вимогами можна відвернути другу половинку від сексу. Якщо бажання не завжди збігаються, потрібно пошукати компроміс, але не тиснути.
Маніпуляції
І чоловіки, і жінки частенько використовують секс як засіб маніпуляцій. Вони заохочують другу половинку сексом за задоволення своїх примх і відмовляють в ньому за "погану поведінку". Така ситуація – тривожний сигнал про те, що людина може бути звичайним емоційним насильником, неготовим до нормальних взаємин.
Комплекси
Невдачі в минулому і будь-які інші внутрішні комплекси можуть послужити причиною низького потягу до нинішнього партнера. Самостійно позбутися від установок минулого важко і найкраще звернутися до фахівця.
Зазвичай на початку стосунків сексу завжди дуже багато, але з часом пара приходить до якогось обопільно комфортного режиму. Якщо потреби не збігаються, головне – не починати тиснути на жалість, вимагати або маніпулювати. Завжди можна поговорити і знайти причини, а потім і усунення проблеми. Головне – не боятися говорити про те, що вас турбує!
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