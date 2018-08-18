Як часто потрібно прати постільну білизну, щоб не нашкодити здоров'ю

Постільна білизна легко стає розсадником грибів і бактерій, якщо не дуже старанно стежити за її чистотою.

Вкотре цю істину, якою, як з'ясувалося, багато хто нехтує, озвучила лікар-гігієніст з Університету Нью-Йорка Філіпа Тіерно.

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За словами вченої, дані експертизи постільної білизни – жахаючі. На її поверхні мікробіологами були виявлені лупа, пилок, шерсть тварин, а в деяких випадках і відходи життєдіяльності білизняного кліща.

Постільну білизну потрібно прати часто

У складках простирадл здатне зародитися мікроскопічне життя, і воно ж може провокувати деякі хвороби у їх господаря, а також алергічні реакції і астму, – застерегла Філіпа Тіерно.

Експерт зазначила, що пір'яні та синтетичні подушки можуть містити в собі від 4 до 17 різних видів грибів.

Необхідно прати постільну білизну не рідше одного разу на тиждень – тільки так можна уникнути небезпечного впливу на організм бактерій і грибів, здатних гніздитися в ній, підкреслила фахівець.

Раніше була опублікована заява відомого британського лікаря-гігієніста Лізи Окерлі про те, що люди недооцінюють небезпеку для їхнього здоров'я, джерелом якої є подушки. Виявляється, люди піддаються небезпечному впливу продуктів життєдіяльності мікроскопічних кліщів, які живуть в подушках і здатних викликати непередбачені реакції з боку організму.

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