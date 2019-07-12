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Як часто потрібно міняти спідню білизну: поради лікарів

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Бажано змінювати спідню білизну щодня - фото 1
Бажано змінювати спідню білизну щодня

Британські експерти в галузі моди та гігієни поділилися думкою про те, як часто потрібно прати спідню білизну. Відразу ж зазначимо, що робити це потрібно регулярно! Детальніше читайте далі.

Якщо говорити про труси, то фахівці відзначили, що для них оптимальний щоденний режим прання через постійний контакт з областю паху, де скупчуються стафілококові бактерії.

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Самі по собі бактерії, що живуть в організмі, – нешкідливі, проте через пошкодження шкіри вони здатні провокувати розвиток стафілококової інфекції, при якій шкіра може покритися фурункулами, – сказала мікробіолог з Університету Де Монтфорт доктор Кеті Лейард.

Також Лейард висловилася про температуру води, необхідної для прання білизни. Вона заявила, що для прання трусів досить води температурою 40 градусів, однак слід пам'ятати: існують мікроорганізми, які здатні виживати і при 40-градусному пранні.

Якщо ви працюєте в лікарні, дитячому садку або ветеринарній клініці, де доглядаєте за хворими людьми, дітьми або тваринами, я б порекомендувала прати одяг при температурі 60 градусів, – пояснила біолог.

До зміни та прання спідньої білизни потрібно ставитися відповідально - фото 340441
До зміни та прання спідньої білизни потрібно ставитися відповідально

Крім цього, фахівець порадила жінкам щодня міняти бюстгальтер. У пахвових западинах, через концентрацію поту, також може розмножуватися золотистий стафілокок, пояснила експерт.

Водночас інший фахівець, доктор Ліза Акерлі, висловила думку про те, що не існує якогось певного правила з прання бюстгальтера. Щоденне прання – це питання особистої гігієни. У нормі прання спідньої білизни слід співвідносити з погодою і активністю пітніння, підкреслила вона.

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Джерело: Med2
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