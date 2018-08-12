Як часто можна їсти вівсяну кашу: поради медиків

Вівсяна каша – один із найпопулярніших сніданків українців. Утім, експерти наголошують на тому, що її не варто їсти щодня, і ось чому.

Фахівці рекомендують снідати вівсянкою не частіше одного разу на 2-3 дні, чергуючи її з іншими крупами та продуктами;

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Надзвичайно важливо й те, яка саме крупа використовується для приготування каші. Наприклад, найкориснішою вважається вівсянка з цільних зерен вівса, але для її приготування потрібно більше часу.

Чергуйте вівсяну кашу з іншими стравами

Каші з круп готуються за кілька хвилин, але користі від них небагато. Особливо, якщо в ній ще й міститься цукор та інші добавки.

Кашу з добавками взагалі не бажано їсти, адже вона може зіпсувати кишківник і негативно вплинути на вашу фігуру та вагу.

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