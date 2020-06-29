Як часто чоловіки купують нові труси: цікаве опитування

Більшість чоловіків носять труси 5 років, а деякі купують нову білизну й зовсім раз у 20 років. Такі висновки оприлюднила одна з компаній-виробників спідньої білизни у Великобританії, провівши соціологічне опитування на цю тему.

Так, під час опитування з'ясувалося, що в більшості випадків покупки насправді є подарунками на день народження чи Різдво. Понад 40% чоловіків зізналися, що труси для них купують партнери, для 35% білизну купує мами (тут йдеться й про осіб середнього віку).

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"Чоловіки, не замислюючись, викидають гроші на різного роду дорогі штучки, але ігнорують відділи магазинів, де продається спідня білизна. Це ганьба, чоловікам потрібно переглянути ставлення до власного зовнішнього вигляду", – йдеться в дослідженні.

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