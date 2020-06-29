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Парфумер створив на замовлення NASA запах космосу
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Понад десять років тому NASA замовило у фахівців "запах космосу" для тренування астронавтів перед запуском на орбіту. Тепер цей аромат хочуть поставити на масове виробництво, для чого шукають гроші. Новий парфум має назву "Eau de Space".
NASA додало запах космосу у свої тренування для того, щоб астронавти були готові до будь-яких сюрпризів у відкритому міжзоряному просторі. Тепер група ентузіастів планує поставити аромат на конвеєр, щоб кожен міг відчути аромат космічної порожнечі. Для цього вони вже зв'язалися з виробниками духів і навіть захистили права на аромат.
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"Ще роздумуєте? А коли ще у вас буде можливість вдихнути запах відкритого космосу?" – запитують автори проєкту.
Глава проєкту Стів Пірс з компанії Omega Ingredients, яка виробляє харчові ароматизатори, і розробник запаху космосу для NASA – одна й та ж людина. Космічне агентство замовило аромат у 2008 році, і Пірсу для вирішення цього завдання знадобилося 4 роки.
"Це щось схоже на запах рушниці, з якої тільки що вистрілили. Я думаю, що цей тип має майже гіркий запах на додачу до димного і горілого", – ділитися враженнями про запах космосу з тренувальних програм NASA астронавтка Пеггі Вайтсон.
Розробники парфуму кажуть, що довго мізкували над тим, як описати його аромат. "Астронавти описують запах як суміш пороху, напівсирого стейка, малини і рома", – зазначив менеджер проєкту Метт Річмонд.
Головна мета творців парфуму "Eau de Space" – підвищити інтерес школярів до технологій, інженерії та математики через освіту, що базується на дослідах. Вони сподіваються, що їхній продукт запустить дискусію щодо методів навчання серед батьків, вчителів і вчених.
Наступна мета – створення парфуму з запахом Місяця.
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