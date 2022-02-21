"Як це гарно!": Onuka захопила мережу сукнею з портретом Тараса Шевченка

Сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день рідної мови. З цього приводу лідерка гурту Onuka Ната Жижченко поділилася незвичним знімком.

Про любов до українського слова Ната розповіла у фотопроєкті 12 місяців.

Тест до Міжнародного дня рідної мови: перевірте, наскільки ви грамотні

Щомісяця зірка ділиться яскравими фото, прирученими українським святам: тут і свято Миколая, і Щедрий вечір, і навіть Хелловін.

Співачка розповіла, що українське слово насамперед у неї пов'язане з Тарасом Шевченком. Тому для фотопроєкту вона знялася у сукні з його портретом. Яскравий образ створила художниця костюмів Леся Патока. У підписі до фото Ната зазначила:

Не дарма аналогом слова "українська" є слово "солов'їна". Наша мова настільки ніжна, співуча, мелодійна, м’яка, інтонаційна, музична, інтимна та медитативна, що її асоціюють з найкрасивішим співом птаха

Шанувальники просто у захваті від такої ідеї, тому щедро засипають зірку компліментами у коментарях.

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