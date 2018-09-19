Названі найкращі дизельні авто 2018 року

Замикає ТОП-5 один з найдоступніших повнопривідних кросоверів Renault Duster / driven

Експерти склали ТОП-5 найкращих дизельних машин на ринку в 2018 році.

Лідером рейтингу став культовий японський позашляховик Toyota Land Cruiser Prado з 2,8-літровим 177-сильним дизелем, що працює в парі з 6-ступінчастою АКПП. Незалежно від покоління він завжди відрізнявся надійністю.

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Toyota Land Cruiser Prado

Друге місце зайняв німецький компактний кросовер BMW X3 xDrive 30d з 3,0-літровим 249-сильним турбодизелем, 8-ступінчастим "автоматом" і фірмовим повним приводом.

BMW X3 xDrive 30d

Третє місце дісталося Nissan Qashqai з 1,6-літровим 130-сильним двигуном і варіатором. Оптимальне співвідношення ціни, якості та практичності роблять його одним з найбільш вигідних пропозицій на ринку.

Nissan Qashqai

На четвертому рядку опинився популярний сімейний ліфтбек Skoda Octavia з 2,0-літровим 150-сильним дизелем і 6-ступінчастою гідротрансформаторною АКПП.

Skoda Octavia

Замикає ТОП-5 один з найдоступніших повнопривідних кросоверів Renault Duster. Оснащений 1,5-літровим дизельним двигуном він витрачає всього 5 літрів на 100 км в змішаному циклі.

Renault Duster

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