Як будуть виглядати ігри на консолі наступного покоління

Компанія Epic Games презентувала п'яту версію свого ігрового двіжка Unreal Engine. На YouTube уже опублікували відео з демонстрацією візуальних можливостей розробки.

Технічне демо представники Epic Games запустили на консолі Playstation 5, яка повинна вийти у кінці року. Але двіжок зможуть використовувати і для ігор на Xbox Series X або ПК. У 10-хвилинному ролику головна героїня подорожує по ущелинах, печерах і заходить в руїни стародавнього храму.

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Розробники заявляють, що в новому двіжку вони хотіли в першу чергу зосередитися на динамічному освітленні і геометрії. У демонстраційному ролику освітлення і якість моделей виглядають фотореалістично. На думку представників Epic Games, такої ж якості розробники зможуть домогтися не тільки в демо, але і в робочих версіях ігор.

Однак на освоєння всіх можливостей двіжка може піти понад рік після виходу консолей нового покоління, вважає гендиректор Epic Games Тім Суїні. Як приклад він наводить запуск Xbox 360: новаторські в плані графіки ігри для неї (такі як Gears of War) з'явилися в продажу майже через рік після виходу самої приставки.

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