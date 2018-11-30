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Як буде виглядати оновлений Золотий глобус у 2019 році

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Золотий глобус 2019 - фото 1
Золотий глобус 2019 / 360tv

Голлівудська асоціація іноземної преси показала новий дизайн нагороди. Статуетка дебютує на 76-й церемонії нагородження Золотий глобус 6 січня 2019 року.

Одна з найбільш помітних змін в трофеї – відсутність квадратної мармурової підставки, замість неї тепер металева підставка циліндричної форми.

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Новий трофей зроблений з цинку, латуні і бронзи і важить 3,53 кг, що на 1,04 кг більше, ніж торішній трофей.

Крім того статуетка дещо більша в розмірах – в минулому році вона була висотою 27,3 см, з огляду на підставку, і шириною 8,89 см, в цьому році вона, з огляду на підставку, 21,29 см у висоту і 9,52 см у ширину.

Дизайн статуетки змінюють не перший раз. Так, у 2009 році Голлівудська асоціація іноземної преси додала статуетці мармурову підставку і більш міцний металевий глобус. Композитор Олександр Деспла також зауважив, що його торішня нагорода за фільм "Форма води" відрізняється кольором від Золотого глобуса, який він отримав в 2007 року.

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Джерело: hollywoodreporter
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