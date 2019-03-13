Як буде виглядати iPhone 2019: яскраві рендери

Журналісти Phonearena опублікували рендерні зображення iPhone 2019 року. За прогнозами видання, смартфон отримає темну тему оформлення, основну камеру з трьома об'єктивами і видозмінену "моноброву".

Рендерні зображення нового покоління iPhone були опубліковані на сайті видання Phonearena. Попри те, що фотографії фактично є лише плодом фантазії журналістів, вони базуються на всій доступній інформації про новинку.

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Так, девайс отримає потрійну основну камеру (спалах буде вбудований у корпус пристрою) і темну тему оформлення, яка може з'явитися в iOS 13. Темно-сірий фон дозволить Apple розв'язати проблему з "монобровою": вона стане майже непомітною.

Так може виглядати новий iPhone 2019:

Як видно на знімках, новий дизайн отримають і іконки додатків. На думку журналістів, Apple збереже виріз під фронтальну камеру на дисплеї, адже технологія, яка дозволила б приховати її об'єктив прямо під екраном, ще не перевірена часом.

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