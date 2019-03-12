Розсекречені нові функції майбутнього iPhone

У мережі з'явилася інформація про нові функції, які отримає майбутній iPhone 2020. Імовірно, в ньому з'явиться функція 3D-зйомки.

Крім нових можливостей у зйомці, також дуже ймовірним нововведенням стане камера з трьома лінзами. В цьому відношенні Apple планує наздогнати своїх конкурентів – Samsung і Huawei. 3D-камеру "яблучний" смартфон повинен отримати в 2020 році. Проте цілком імовірно, що раніше за нього її випробують в iPad.

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Також очікується удосконалення програми розпізнавання власника Face ID і функція підзарядки інших пристроїв, як в Samsung Galaxy S10.

Новий iPhone отримає 3D-зйомку

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