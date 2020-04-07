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Alyosha похизувалася подарунком особисто від Кличка
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Українська співачка Олена Тополя, більш відома як Альоша, закликала українців сидіти вдома, а також похизувалася подарунком від мера Києва Віталія Кличка за ідеальне дотримання домашнього режиму.
Відповідне фото артистка оприлюднила на Instagram-сторінці.
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Варто зауважити, що на днях Кличко запустив челендж #доситьшастать, який передбачає активне виконування низки правили, аби вберегтися від коронавірусу. А відтак, для "ідеальних" киян столичний мер підготував подарунки, а точніше одяг з написом #доситьшастать.
Співачка оприлюднила фото, на якому вона одягнена в чорну маску з написом #доситьшастать, а також чорну сукню з великим декольте.
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