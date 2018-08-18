Як BMW: електрокари Porsche будуть такими ж динамічними

Британський офіс Porsche підтвердив динамічні характеристики першого електрокара марки – Taycan.

Спорткар зможе розганятися до "сотні" за 3,5 секунди, що ставить його на один рівень з 808-сильним Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, 612-сильним Mercedes-AMG E 63 S і 600-сильним BMW M5. Всі вони досягають цієї ж позначки за 3,4 секунди.

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Електричний Porsche Taycan буде оснащувати двома електромоторами сумарною потужністю 600 кінських сил.

With huge torque from a standing start, the Taycan – seen here in camouflaged prototype form – goes from 0-62mph in 3.5 seconds. pic.twitter.com/xcWlfO7mfx — Porsche GB (@PorscheGB) 16 серпня 2018 р.

Максимальна швидкість спорткара складе 250 кілометрів на годину. Запас ходу – близько 500 кілометрів. Зарядка батареї до 80 відсотків займає 15 хвилин за умови використання спеціальної "швидкої" зарядної станції.

Провісник серійного електрокара – прототип Mission E – дебютував у 2015 році. На запуск моделі в серію марка виділила 700 мільйонів євро. За попередньою інформацією, продажі Taycan почнуться в 2020 році.

Раніше компанія Porsche опублікувала фотографії збірки передсерійних примірників Taycan. Також виробник випустив мобільний додаток з доповненою реальністю. Він дозволяє вивчити внутрішній устрій концепту Mission E, і вмонтувати віртуальну копію електрокара в навколишній простір.

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