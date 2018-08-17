Перший електрокар Porsche помітили на вулицях Німеччини: шпигунські кадри

Електромобіль Porsche Taycan був сфотографований на зарядній станції у Німеччині.

Як зазначає автор фото, в машині були інженери компанії, оскільки автомобілю змінювали налаштування під час стоянки.

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Автор шпигунського знімка також зазначає, що у цього прототипу є зарядні порти з обох сторін транспортного засобу, і що він має РК-дисплей всередині.

Ще один твіт демонструє відео, на якому електромобіль виїжджає з парковки. Відеоролик дає ще більш чітке уявлення про Porsche Taycan, наприклад, про те, що він має зарядні порти з обох сторін і РК-дисплей всередині салону. Ясно, що серійний зразок отримає деякі зміни. Наприклад, він втратить підроблені вихлопні наконечники.

Ach, wenn nur alle Porsche so schön leise wären. pic.twitter.com/Czua8yh4MK — Jana (@ZoePionierin) 13 серпня 2018 р.

Перший електромобіль Porsche отримає два синхронних двигуна – один на передній осі, другий на задніх колеса. Їхня сумарна потужність складе 600 к.с. Батареї здатні забезпечити запас ходу у 500 кілометрів.

Відомо, що для зарядки батареї потрібно близько 15 хвилин, щоб заповнити ємність АКБ достатню для запасу ходу в 400 км. Динаміка електромобіля складе 3,5 секунди до першої сотні і менше, ніж 12 секунд при розгоні до 200 км.

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