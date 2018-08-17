Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Перший електрокар Porsche помітили на вулицях Німеччини: шпигунські кадри

  • 63
Електромобіль Porsche Taycan - фото 1
Електромобіль Porsche Taycan / e-move

Електромобіль Porsche Taycan був сфотографований на зарядній станції у Німеччині.

Як зазначає автор фото, в машині були інженери компанії, оскільки автомобілю змінювали налаштування під час стоянки.

І ще: Презентовано найцікавішу модифікацію Nissan GT-R

Автор шпигунського знімка також зазначає, що у цього прототипу є зарядні порти з обох сторін транспортного засобу, і що він має РК-дисплей всередині.

Ще один твіт демонструє відео, на якому електромобіль виїжджає з парковки. Відеоролик дає ще більш чітке уявлення про Porsche Taycan, наприклад, про те, що він має зарядні порти з обох сторін і РК-дисплей всередині салону. Ясно, що серійний зразок отримає деякі зміни. Наприклад, він втратить підроблені вихлопні наконечники.

Перший електромобіль Porsche отримає два синхронних двигуна – один на передній осі, другий на задніх колеса. Їхня сумарна потужність складе 600 к.с. Батареї здатні забезпечити запас ходу у 500 кілометрів.

Відомо, що для зарядки батареї потрібно близько 15 хвилин, щоб заповнити ємність АКБ достатню для запасу ходу в 400 км. Динаміка електромобіля складе 3,5 секунди до першої сотні і менше, ніж 12 секунд при розгоні до 200 км.

Читайте також: У Німеччині показали бюджетний розсувний електромобіль від iEV

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 253
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461195
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто