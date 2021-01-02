Як би виглядав ремайстер GTA San Andreas: фанатський трейлер

Один з фанатів відомої серії Rockstar випустив трейлер, в якому демонструє, як могла б виглядати поліпшена версія GTA: San Andreas.

Культова частина гангстерської серії Grand Theft Auto: San Andreas з'явилася на PlayStation 2 в останньому кварталі 2004 року, а більш ніж через пів року на першому Xbox і ПК.

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Попри те, що згадана GTA доступна на PlayStation 4, в ній немає вражаючих візуальних налаштувань. Персонажі, за сучасними мірками виглядають не дуже, як і світ навколо них.

Користувач YouTube з ніком XXII створив фанатський трейлер GTA: San Andreas Definitive Edition, в якому показано, як пригоди CJ, Sweet, Ryder і Big Smoke виглядали б, якби вийшли на нових консолях. В тому числі видно наскільки важливою є робота графічних дизайнерів і аніматорів: моделі і рухи персонажів виглядають трохи краще, ніж на PS2, але набагато гірше, ніж в сучасних іграх.

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