На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото
-
- 31
Нью-Йорк є одним з тих американських міст, які щороку привертають увагу туристів. Однак не всім вдається побачити це місто так, як його постійним мешканцям. Зацініть!
Знайомтесь, Ліам Торрес (Liam Torres) – талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у найбільшому районі Нью-Йорка Квінсі. Хлопець фокусує увагу на дослідженні рідного міста та ловить найяскравіші моменти життя у ньому. Архітектура, погляд з дахів багатоповерхівок і просто краса "Великого яблука" – ось що можна побачити у знімках Ліама.
І ще: Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: з'явилися знімки
Джерело всіх фото: instagram.com/raves_
Читайте також: Крижане цунамі: туристи опублікували шокуючі кадри з Ісландії
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
12:10Коли завершиться опалювальний сезон у Києві: відома дата
-
11:56Тепло близько: яку погоду чекати 4 квітня в Україні
-
11:45Міс фізмат: студентки КПІ шокували мережу еротичними БДСМ-фото (18+)
-
11:24Google назавжди закрила багатомільйонний сервіс
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:01Погода на Пасху 2019 в Україні: прогноз на Великдень 28 квітня
-
10:45Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК
-
10:34Принц Гаррі та Меган завели акаунт в Instagram: як підписатися на королівські новини
-
10:16Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото
-
09:52Як підняти настрій за кілька хвилин: дієвий метод
-
09:27Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці: відео (18+)
-
08:51Гра престолів: новий тизер показав перемогу Короля Ночі
-
08:25Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:57Настя Каменських звабила шанувальників відвертим знімком в екстремальному міні
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
21:49Син Міхаеля Шумахера дебютував на Формулі-1: з'явилося відео
-
21:203 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
20:20Падіння блакитного метеорита в небі над Флоридою потрапило в кадр
-
19:51Журналістка зникла з кадру під час прямого ефіру: епічне відео
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 3, 4 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:23Софі Тернер розповіла про гонорари акторів Гри престолів
-
19:15Звонар – 2, 3 серія: дивитись онлайн новий детективний серіал 2019
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
10:45Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
-
10:03Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня
- 01 квітня
-
23:22Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу
-
21:202 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
18:27Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити
-
14:31У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси
-
12:47Прикольні картинки з 1 квітня 2019: смішні листівки, відкритки і фото
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)