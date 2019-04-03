Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото

Нью-Йорк є одним з тих американських міст, які щороку привертають увагу туристів. Однак не всім вдається побачити це місто так, як його постійним мешканцям. Зацініть!

Знайомтесь, Ліам Торрес (Liam Torres) – талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у найбільшому районі Нью-Йорка Квінсі. Хлопець фокусує увагу на дослідженні рідного міста та ловить найяскравіші моменти життя у ньому. Архітектура, погляд з дахів багатоповерхівок і просто краса "Великого яблука" – ось що можна побачити у знімках Ліама.

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Джерело всіх фото: instagram.com/raves_

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