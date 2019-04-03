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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото

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Нью-Йорк з висоти пташиного польотму - фото 1
Нью-Йорк з висоти пташиного польотму / instagram.com/raves_

Нью-Йорк є одним з тих американських міст, які щороку привертають увагу туристів. Однак не всім вдається побачити це місто так, як його постійним мешканцям. Зацініть!

Знайомтесь, Ліам Торрес (Liam Torres) талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у найбільшому районі Нью-Йорка Квінсі. Хлопець фокусує увагу на дослідженні рідного міста та ловить найяскравіші моменти життя у ньому. Архітектура, погляд з дахів багатоповерхівок і просто краса "Великого яблука" – ось що можна побачити у знімках Ліама.

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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318505

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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318516

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318517

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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318519

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318520

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318521

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318522

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318523

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318524

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318525

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318526

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 318527

Джерело всіх фото: instagram.com/raves_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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