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Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото)

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Якби герої Disney були реальними людьми - фото 1
Якби герої Disney були реальними людьми / instagram.com/toyboyfan

Талановитий ілюстратор показав, якими б у реальному житті були герої відомих мультиків. І від принцес Disney неможливо відвести погляд, хоч хлопці у його роботах і виглядають інколи дивно.

Студент-ілюстратор під ніком Toyboyfan створив незвичайний проєкт під назвою "У реальному житті" (In real life), де показує, якими реалістичними можуть бути герої Disney. Для цього хлопець використовує не лише свої уміння, а й штучний інтелект, з'єднуючи персонажів зі знімками схожих на них людей.

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"Результат інколи доволі дивний, тому є поєдную фото доти, доки не вдасться щось справді реалістичне. І тоді обробляю фото у Photoshop, щоб воно було ще більш подібним. Приміром, змінюють колір очей чи форму обличчя", – розповідає автор.

Така ідея виникла у Toyboyfan цілком випадково, коли він відфотошопив Крістофа з "Крижаного серця". Готове фото хлопець розмістив у мережі, де воно викликало справжній захват. Тож він взявся і за інших персонажів цього мультфільму. Мусимо визнати, що такі реальні герої Disney водночас і захоплюють, і лякають. Зацініть:

Ваяна (Моана)

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429049

Аріель

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429048

Белль

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429047

Тіана

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429046

Ельза

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429053

Анна

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429051

Крістоф

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429052

Ганс

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429050

Королева Ідун
Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429054

Король Агнар
Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429055

Рапунцель (Заплутана історія)

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429058

Людвиг Фіцгерберт (Флін Козир)
Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429057

Покахонтас

Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото) - фото 429056

Джерело всіх фото: nstagram.com/toyboyfan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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