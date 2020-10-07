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Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото)
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Талановитий ілюстратор показав, якими б у реальному житті були герої відомих мультиків. І від принцес Disney неможливо відвести погляд, хоч хлопці у його роботах і виглядають інколи дивно.
Студент-ілюстратор під ніком Toyboyfan створив незвичайний проєкт під назвою "У реальному житті" (In real life), де показує, якими реалістичними можуть бути герої Disney. Для цього хлопець використовує не лише свої уміння, а й штучний інтелект, з'єднуючи персонажів зі знімками схожих на них людей.
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"Результат інколи доволі дивний, тому є поєдную фото доти, доки не вдасться щось справді реалістичне. І тоді обробляю фото у Photoshop, щоб воно було ще більш подібним. Приміром, змінюють колір очей чи форму обличчя", – розповідає автор.
Така ідея виникла у Toyboyfan цілком випадково, коли він відфотошопив Крістофа з "Крижаного серця". Готове фото хлопець розмістив у мережі, де воно викликало справжній захват. Тож він взявся і за інших персонажів цього мультфільму. Мусимо визнати, що такі реальні герої Disney водночас і захоплюють, і лякають. Зацініть:
Ваяна (Моана)
Аріель
Белль
Тіана
Ельза
Анна
Крістоф
Ганс
Королева Ідун
Король Агнар
Рапунцель (Заплутана історія)
Людвиг Фіцгерберт (Флін Козир)
Покахонтас
Джерело всіх фото: nstagram.com/toyboyfan
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