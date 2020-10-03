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Фотограф показав, як отримати ідеальні кадри: знадобиться лише фантазія

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Робота Жорді Пуїга - фото 1
Робота Жорді Пуїга / instagram

Фотограф Жорді Пуїг хоче показати, що для гарних кадрів вам необов'язково треба мати дороге обладнання. Головне – цікава ідея.

Часто фотохудожникам (адже називати їх просто фотографами язик не повертається) вдається створити просто приголомшливо дивовижні знімки. Жорді Пуїг з Барселони, безсумнівно, належить до таких.

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Жорді хоче показати, що для гарних кадрів вам необов'язково потрібне дороге обладнання – тільки витримка, практика і, звичайно ж, фантазія. До кожного свого знімка Жорді прикріплює фото роботи над кадром. На фотографа і його лайфхаки звернуло увагу видання Bored Panda.

Просто подивіться як Жорді робить свої фотографії і, може, ви візьмете собі на озброєння деякі прийоми.

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Джерело: boredpanda
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