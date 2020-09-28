Унікальне місце на Землі: як виглядають мангрові ліси з багатим підводним світом

У мережі показали фото переможців конкурсу Mangrove Photography Awards-2020. Мета цієї премії – захистити мангрові ліси і показати вразливість цих унікальних екосистем.

Так, фотографію самки ягуара з дитинчам у мексиканських мангрових лісах назвали найкращою на конкурсі Mangrove Photography Awards-2020. Роботу фотографа Віктора Хьюго Луї Моліна під назвою Once Again Being a Mother журі обрало з більш ніж 1000 інших робіт, які брали участь в конкурсі.

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Мені подобається ця фотографія, тому що вона у деталях показує мангрові зарості і дерев вночі. Це дуже рідкісний знімок, – розповідає автор знімка.

За словами експертів, мангрові ліси захищають Землю від змін клімату: один акр (4000 кв. м) цих лісів поглинає майже таку ж кількість вуглекислого газу, як і акр тропічних лісів Амазонки. Крім цього, вони захищають берегову лінію від ерозії.

Представляємо добірку фотографій-переможців конкурсу:

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